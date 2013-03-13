تقویت فرهنگ مشارکت پذیری شهروندان با محوریت مساجد و روحانیون

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن کریمیان در جلسه هم اندیشی روسای حوزه های علمیه شرق تهران، ضمن تشکر از تعامل و مشارکت بسیار خوب روحانیون بویژه روسای حوزه های علمیه با مدیریت شهری منطقه گفت: نقش کلیدی و تاثیر گذار مساجد چه در دوران قبل از انقلاب و پس از انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست. مساجد در دوره ای به عنوان سنگر انقلاب، در دورانی دیگر مرکز پرورش نیروهای بسیجی برای دفاع از کشور و در این دوره نیز روحانیت نقش کلیدی در آموزش شهروندان و ارتقاء فرهنگ شهرنشینی ایفا می کند.

وی ضمن تقدیر از تعامل بسیار مطلوب روحانیون با شهرداری منطقه 4 گفت: آشنایی شهروندان با حق و حقوق شهرنشینی و تقویت فرهنگ مشارکت پذیری تنها از سوی شهرداری تهران امکان پذیر نیست و باید با محوریت مساجد و حوزه های علمیه انجام شود.

شهردار منطقه 4 اضافه کرد: روحانیون می توانند با استفاده از فضاهای مساجد و حوزه های علمیه و با اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی و تشریح الگوهای رفتاری، بستر لازم را برای دستیابی به شهری به دور از هرگونه نازیبایی های بصری و به دور از آلودگیهای زیست محیطی را فراهم نمایند.

در ادامه این هم اندیشی آیت الله جلالی خمینی رئیس حوزه علمیه شرق تهران عملکرد مدیریت شهری تهران را قابل مقایسه با هیچ دوره مدیریت شهری تهران ندانست و گفت: قالیباف مرد جبهه و جنگ و علاقمند به رهبر، روحانیت و خدمت رسانی به مردم است و کارهایی که در طول این 8 سال در کلانشهر تهران صورت گرفته است بی سابقه بوده و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به پروژه عظیم تونل و پل صدر نیایش افزود: با نیم نگاهی به پروژه های اجرا شده و در دست اقدام در پایتخت کلانشهر تهران می توان، توازن در توزیع سرانه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و عمرانی را در نقاط مختلف تهران مشاهد کرد که از ویژگیهای مردمی بودن و توجه داشتن شهردار تهران به رفاه و آسایش شهروندان است.

آیت الله جلالی خمینی، همسو شدن برنامه های سراهای محلات با اهداف و برنامه های مساجد و حوزه های علمیه را در تقویت باورهای دینی و مذهبی شهروندان مهم خواند و گفت: حوزه های علمیه و مساجد می توانند در کنار سراهای محلات نقش کلیدی در اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی محلات ایفا کنند.

در ادامه این نشست آیت الله قرهی رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) ضمن تقدیر از اقدامات مدیریت شهری تهران گفت: انصافاً شهرداری تهران در کنار سایر خدمات، در حوزه دین و مسجد نیز خوب عمل کرده است و روحانیون نیز بر این اجماع رسیده اند که در حال حاضر، خدمات با کیفیتی در تمامی سطوح به مردم پایتخت ارایه می شود.

در ادامه نیز حجت الاسلام ابراهیمی رئیس حوزه علمیه ثقلین ضمن تشکر و اعلام آمادگی روحانیون برای حمایت از تمامی برنامه های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری تهران گفت: روحانیون مشتاقانه علاقمند به حضور در برنامه های فرهنگی و مذهبی شهرداری تهران و حضور فعال در سراهای محلات هستند.

در جلسه هم اندیشی روسای حوزه های علمیه شرق تهران که در ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 4 برگزار شد، از اقدامات زیرساختی مدیریت شهری تهران در حوزه های مختلفی عمرانی، ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی تقدیر شد.