نماینده لبنان: راهکار مقابله با توطئه‌های آمریکا تقویت اتحاد ملی است

نماینده پارلمان لبنان بر ضرورت تقویت اتحاد داخلی در این کشور برای مقابله با نقشه های آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد که این کشور با هجمه گسترده از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی طرف‌های غربی و عربی با هدف تضعیف نهادهای حاکمیتی و نیروهای مقاومت رو به رو است.

وی اضافه کرد که اتحاد ملی راهکار مبارزه با این حملات بوده و شکاف‌های داخلی همان نقطه ضعفی است که دشمن صهیونیستی از آن سوء استفاده می‌کند.

الحاج حسن بیان کرد: گزارش‌های سازمان ملل و ارتش لبنان همگی بیانگر پایبندی کشورمان به آتش بس و تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی است. برخی موضع گیری های داخلی در لبنان در راستای منافع ملت مطرح نمی‌شوند. هیچکدام از این حملات روانی مقاومت را نمی‌ترساند.

