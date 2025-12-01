بیانیه سازمان بسیج اساتید در محکومیت اقدام نابخردانه دولت استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اساتید کشور در محکومیت اقدام نابخردانه دولت استرالیا علیه سپاه بیانیه صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ (آل عمران ۵۴)

دولت وابسته استرالیا در راستای اهداف شیطانی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل طی اقدامی نابخردانه و خصمانه سپاه پاسداران سرافراز و مقتدر انقلاب اسلامی را در لیست حامیان دولتی تروریسم قرار داد.

این اقدام دولت استرالیا در امتداد تلاش‌های مذبوحانه غرب برای جبران شکست‌های پی‌درپی خویش از ایران اسلامی و جبهه مقاومت صورت می‌گیرد که یکی از آنها جنگ ۱۲ روزه بود. رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص شکست دشمنان ملت ایران در این جنگ بسیار زیبا و عالی فرمودند: «آمدند شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند؛ شکست به معنای واقعی کلمه این است.»

سیاستمداران مطیع دولت استرالیا به عنوان مجریان این توطئه و اربابان آمریکایی و اروپایی آنها به عنوان طراح آن، به درستی از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این شکست سهمگین مطلع گردیده و آن را درک کرده‌اند اما از درک واقعیت‌های بسیاری عاجز مانده‌اند که مهمترین آنها حقانیت ملت ایران و نصرت الهی به این مردم است. لذا این اقدام غرب نیز نتیجه‌ای جز افزودن به لیست بلند ناکامی‌ها و شکست‌های مستمر آنها از جمله طرح تجزیه ایران عزیز، براندازی نظام اسلامی، تشدید فشارهای اقتصادی با فعال کردن اسنپ بک، حذف میدانی حماس در غزه بعد از دو سال جنایت و وحشی گری، خلع سلاح حزب الله، حذف حشدالشعبی، تضعیف انصارالله و اینک محدود سازی سپاه پاسداران به عنوان بخش مهمی از نیروی قانونی و مسلح جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت.

مشکل اصلی مقامات غرب ظاهراً در اینجاست که بجای اذعان به شکست‌های خویش و اصلاح روش‌های غلط خویش در قبال انقلاب اسلامی، همچنان بر طبل خصومت و خشونت کوبیده و بر مسیر انحرافی خویش ادامه می‌دهند.

از این رو، سازمان بسیج اساتید کشور ضمن محکوم نمودن این اقدام ضد ایرانی دولت استرالیا و حمایت بی دریغ خویش از پاسداران محبوب و مقتدر ایران اسلامی اعلام می‌دارد:

۱) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح قانونی و رسمی جمهوری اسلامی ایران است و معرفی کردن نیروی مسلح یک کشور خلاف همه قوانین و منطق حاکم بر مناسبات بین الملل بوده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و اجرایی است.

۲) تروریست معرفی کردن نیروی مسلح یک کشور به معنای بازگذاشتن دست آن کشور برای تروریست خواندن ارتش کلیه کشورهای متخاصم بوده و هیچ خللی بر توان و محبوبیت این نهاد مردمی نداشته الا آنکه بر عزم و اراده اش می‌افزاید.

۳) سپاه تنها نیروی مسلح مردمی جهان است که بخش اعظم نیروهای آن‌را اقشار مختلف مردم تشکیل داده و این گونه اقدامات نه تنها پایگاه مردمی آن‌را کاهش نداده بلکه بر جایگاه آن در قلب ملت‌ها خواهد افزود.

۴) سپاه پاسداران بیشترین نقش را در مقابله با تروریست‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی ایفاء نموده است و دولت‌های غربی مدیون رشادت‌های این نیرو در عرصه مقابله با تروریسم هستند.

در خاتمه به همه دشمنان ملت ایران توصیه می‌کنیم با این گونه اقدامات نمی‌تواند جای تروریسم دولتی با قربانیان ترور را عوض کرده و اذهان عمومی را جنایات بی شمار خویش منحرف سازند. قرار دادن نام سپاه در لیست تروریستی غرب یک افتخار و تاییدی بر عملکرد صحیح و موفق آن می‌باشد. لذا تلاش غیرحقوقی و بی اثر دولت استرالیا هم به محبوبیت سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح کشور ایران می‌افزاید و هم تیغ برنده آنها در مقابله با زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران را تیزتر خواهد کرد. انشاء الله تعالی

سازمان بسیج اساتید کشور

دهم آذرماه ۱۴۰۴