عامل تشدید ترافیک در تبریز چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک در تبریز طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های پایدار مدیریت شهری تبدیل شده است. افزایش تعداد خودروها، توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها، تمرکز خدمات در مرکز شهر و نبود جایگزین‌های حمل‌ونقلی کارآمد باعث شده بخشی از ساعات روز، حرکت در محورهای اصلی شهر با کندی جدی مواجه باشد.

این گزارش نگاهی به وضعیت موجود و نیز دیدگاه مسئولان شهری در خصوص ریشه‌ها و راهکارهای کاهش این بحران گردآوری شده است.

بر اساس برآوردهای اداره کل حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تبریز، میانگین زمان سفر در برخی محورها نسبت به پنج سال گذشته تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، محورهای آزادی، عباسی، آبرسان، ائل گولی، ولیعصر و میدان ساعت جزو گره‌گاه‌های اصلی محسوب می‌شوند.

افزایش خودروهای شخصی نیز به تنهایی بخش مهمی از مشکل را شکل می‌دهد و طبق آمارهای غیررسمی، تعداد خودروهای تبریز طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است.

ظرفیت خیابان‌های مرکزی پاسخگوی این حجم خودرو نیست

محبوب عبدالله‌پور، مدیرعامل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین عامل تشدید ترافیک تبریز چیست؟ مراکز اداری، درمانی و تجاری عمدتاً در محدوده مرکزی شهر متمرکز شده‌اند و این یعنی روزانه ده‌ها هزار نفر باید وارد این محدوده شوند و از طرف دیگر رشد ناگهانی خودروهای شخصی فشار مضاعف ایجاد کرده است

عبدالله پور همچنین در خصوص پاسخ به این سوال که پروژه‌های عمرانی چقدر در ایجاد ترافیک نقش دارند؟ اذعان داشت: اجرای پروژه‌ها موقتاً ایجاد گره می‌کند، اما بسیاری از آنها مثل تقاطع غیر همسطح یا مسیرگشایی‌ها در بلندمدت بار ترافیکی را کاهش می‌دهند و تلاش ما این است که زمان‌بندی کار طوری باشد که کمترین اختلال ایجاد شود.

وی در مورد وجود ظرفیت لازم برای سیستم حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان کرد: نه، فعلاً نه. مترو تبریز با وجود پیشرفت قابل توجه، هنوز به شبکه کامل تبدیل نشده. خطوط اتوبوسرانی هم فرسودگی دارد. برنامه ما توسعه مترو تا چهار خط و نوسازی ناوگان اتوبوس است.»

روح الله رشیدی عضو شورای شهر تبریز در پاسخ به این سوال که شورای شهر چه برنامه‌ای برای مهار ترافیک دارد؟ اظهار کرد: اصلاح الگوی سفر و تشویق مردم به استفاده از وسایل عمومی بسیار مهم است و در این راستا ما در حال تدوین بسته‌های تشویقی مثل کاهش هزینه بلیت مترو، ایجاد پارک‌سوارها و اولویت‌دهی به حمل‌ونقل پاک هستیم.

رشیدی همچنین در خصوص این سوال که آیا محدودیت خودرو در مرکز شهر محتمل است؟ یادآور شد: این موضوع در دست بررسی است و اجرای طرح زوج و فرد یا عوارض ورود به محدوده مرکزی نیازمند زیرساخت هوشمند و حمایت اجتماعی است و اگر حمل‌ونقل عمومی تقویت شود، این طرح عملی خواهد بود.

سرهنگ جهانگیر جهانگیری رئیس پلیس راهور تبریز در پاسخ به این سوال که پلیس راهور سهم فرهنگ رانندگی را در ایجاد گره‌های ترافیکی چقدر می‌داند؟ خیلی زیاد، توقف دوبل، ورود غیرمجاز به خطوط ویژه، رعایت نکردن حق تقدم و بی‌توجهی به قوانین چراغ راهنمایی سهم زیادی در انسداد جریان روان ترافیک دارد و معتقد هستیم اگر همین موارد رعایت شود، حداقل ۲۰ درصد از ترافیک کاسته خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص این سوال که برنامه‌های پلیس برای کنترل وضعیت چیست؟ بیان کرد: افزایش دوربین‌های هوشمند، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، آموزش‌های رسانه‌ای و حضور مؤثر در گره‌گاه‌ها از اصلی‌ترین اقدامات ما خواهد بود.

گفتنی است، ترافیک تبریز نتیجه ترکیب چند عامل ساختاری، فرهنگی و مدیریتی است و همچنین افزایش بی‌رویه خودروهای شخصی، تمرکز شدید خدمات در مرکز شهر، ضعف ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تخلفات رانندگی، همگی این معضل را تشدید می‌کند با این حال، مسئولان شهری بر این باورند که با تقویت سیستم حمل‌ونقل عمومی، بهبود مدیریت هوشمند ترافیک و اصلاح الگوی سفر شهروندان، می‌توان بخش مهمی از این مشکل را کاهش داد.