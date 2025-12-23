جوانمردی: تامین کالاهای ماه رمضان با نظارت دقیق اصناف ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جوانمردی در تشریح اقدامات انجام شده برای تأمین کالاهای بازار ماه رمضان و شب عید، به اجرای طرح «از مزرعه تا سفره» اشاره کرد و گفت: این طرح با تعامل شهرداری شیراز و همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و کشاورزی، با ۲۰ بازارچه برای یک سال دیگر ادامه خواهد یافت و کالاها در این بازارچهها ۳۰ درصد ارزانتر عرضه میشوند که آدرس این بازارچهها تا ۱۰ روز آینده اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: تأمین مرغ مورد نیاز با جوجهریزی مناسب توسط سازمان جهاد کشاورزی استان و تأمین میوه شب عید به همت اتاق تعاون انجام شده است.
رئیس اتاق اصناف فارس افزود: برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار به ریاست استاندار فارس و پیگیریهای معاونت اقتصادی را گامی مؤثر در توجه به معیشت مردم است.
جوانمردی گفت: نظارت و بازرسی بازار در مناسبتهای مختلف با هدف ارائه خدمات بهتر به مردم و حفظ آرامش بازار تشدید میشود.
وی ادامه داد: در شش ماهه گذشته، ۳۵۰ اکیپ بازرسی، ۳۹ هزار و ۱۲۰ بازرسی انجام داده و ۶ هزار و ۳۴۴ پرونده تخلف به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال تشکیل شده است که شامل شهرستان شیراز هم ۱۵ هزار و ۶۴۰ بازرسی و ۵ هزار و ۱۶۴ پرونده به ارزش ۴۸۰ میلیارد ریال است.
رئیس اتاق اصناف فارس با قدردانی از سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی، افزود: بازار شب یلدا نیز با حضور ۳۵۰ بازرس نظارت شد و تلاش میشود جریمههای اعمال شده برای متخلفان بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
جوانمردی بیشترین تخلف واحدهای صنفی را عدم درج قیمت عنوان کرد گفت: مردم باید بدانند اصناف عامل گرانی نیستند و سود قانونی آنها ۱۰ درصد است و در میوه و تره بار نیز به دلیل محدودیت نگهداری، سود مجاز ۲۰ درصد تعیین شده است.
رئیس اتاق اصناف فارس تصریح کرد: ما همانطور که مدافع حق مردم هستیم، مدافع حقوق کسبه نیز هستیم و نباید از تلاشهای اصناف غافل شد.
