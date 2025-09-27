پارسایی: «گردشگری» نگاه اول در توسعه استان فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسایی شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تشریح جایگاه استان فارس در جغرافیای کشور، گفت: ۷.۵ درصد از مساحت کشور به استان فارس اختصاص دارد که با دارا بودن ۶ درصد جمعیت، رتبه نخست را از نظر تعداد آبادی‌های مسکونی در کل کشور به خود اختصاص داده است، همچنین ۴۱۰۰ آبادی مسکونی در فارس وجود دارد که بسیاری از آن‌ها دارای سابقه تاریخی بوده و ساکنانشان در طول تاریخ با شناسایی و حل مسائل و موانع زیست، تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کرده‌اند.

وی در ادامه به چالش‌های اساسی توسعه استان پرداخت و ادامه داد: مهم‌ترین بحران کنونی استان، چالش کم‌آبی و مسائل کشاورزی است که ما را به سمت تغییر رویکرد از حوزه تولید به سمت خدمات سوق می‌دهد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه استان فارس، افزود: گردشگری یکی از استعدادهای مهم استان است و این ظرفیت می‌تواند به عنوان شغل دوم برای مردم در تمام آبادی‌های استان عمل کند. فارس در همه حوزه‌ها دارای ظرفیت‌های بی‌بدیل است، به طوری که ۷.۶ درصد از جاذبه‌های گردشگری کل کشور در این استان قرار دارد.

پارسایی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حوزه گردشگری فارس، گفت: ایشان بارها به صراحت در مورد ظرفیت‌های فارس صحبت کرده و برنامه راهبردی مشخصی را پیش روی مسئولان قرار داده‌اند. حوزه گردشگری می‌تواند استان فارس را در همه حوزه‌ها بی‌نیاز کند، در حالی که این حوزه پس از دو دهه در اولویت دولت‌های پیشین قرار نگرفته بود.

وی ادامه داد: استاندار فارس در جلسات اولیه اعلام کردند که گردشگری نگاه اول توسعه استان است. این نگاه بسیار امیدآفرین بود و لازم بود اسباب فراهم شود. در همین راستا، شعار «فارس؛ میراث‌داری و ثروت‌آفرینی» را به عنوان سرلوحه کار خود قرار دادیم.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با تأکید بر لزوم رویکرد صحیح به میراث فرهنگی برای ثروت‌آفرینی، افزود: اگر قرار است ثروت‌آفرینی کنیم، باید به میراث به عنوان منبع نگاه کرد و میراث فرهنگی را به درستی بازنمایی نمود؛ همچنین، باید مدیری انتخاب شود که مشرف به میراث فرهنگی استان باشد و تجربه کافی برای ثروت‌آفرینی و تولید ثروت فرهنگی داشته باشد.

پارسایی محورهای کلیدی برنامه‌های توسعه‌ای را برشمرد و گفت: چند محور اصلی را برای توسعه استان در نظر گرفته‌ایم که شامل صیانت و نگهداری از سرمایه‌های فرهنگی و گردشگری استان، برندسازی مکانی در حوزه میراث فرهنگی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی و گردشگری فارس، تقویت نقش فارس در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی و در نهایت افزایش سهم فارس در اقتصاد گردشگری طبق سند توسعه گردشگری است.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تصریح کرد: امیدواریم با این رویکردها، سرمایه اجتماعی ما در این دولت افزایش یابد.