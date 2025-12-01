عاملان تیر اندازی به مینی بوس در شهرستان شاهرود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر دوشنبه از دستگیری عوامل تیراندازی در بخش بسطام شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به ایراد خسارت به یک دستگاه مینی بوس مراتب برای رسیدگی به پاسگاه بسطام ارجاع داده شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی دو نفر عامل این تیراندازی را کمتر از ۱۲ ساعت با هماهنگی قضائی در مخفیگاهشان به همراه سلاح شکاری دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: متهمان سابقه دار انگیزه خود را اختلاف شخصی عنوان کردند و با تکمیل پرونده، راهی دادسرا شدند