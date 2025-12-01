دستبند پلیس بر دستان متهمان قتل در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت یک فقره گزارش با موضوع درگیری منجر به قتل یک نفر در یکی از محلات بندرعباس و متواری شدن قاتل، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره جرایم جنایی پلیس آگاهی با تشکیل تیمی به محل وقوع حادثه اعزام که با بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد قاتل پس از ارتکاب قتل از صحنه متواری شده است.

این مقام انتظامی استان اظهار داشت: با انجام کار اطلاعاتی و با بهره گیری از شیوه‌های پلیسی دو نفر متهمان اصلی قتل که دارای سوابق متعدد کیفری هستند شناسایی ودر یک عملیات پلیسی در یکی از بازارچه‌های قدیمی بندرعباس دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌های فنی صورت گرفته ضمن اعتراف به جرم ارتکابی معترف شدند در روز حادثه با موتورسیکلت به جهت فروش ضایعات به درب منزل مقتول رفته و پس از رؤیت وی و درگیری فیزیکی، با چاقو او را از ناحیه قفسه سینه مجروح و متواری شده‌اند.

سرهنگ دولتیاری انگیزه متهمان قتل در ارتکاب جرم را اختلاف شخصی در خصوص خرید و فروش ضایعات عنوان کرده و بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.