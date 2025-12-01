  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

پلیس از زمینگیر شدن ۶۵۵ اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب تهران خبر داد

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای پنجمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در شش شهرستان این منطقه و دستگیری صدها متهم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای پنجمین مرحله طرح برخورد با اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در شش شهرستان این منطقه و دستگیری صدها متهم خبر داد.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: این طرح روز نهم آذرماه به صورت همزمان در شهرستان‌های غرب استان تهران به اجرا درآمد و طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۵۵ نفر از حاملان سلاح سرد دستگیر و به مقرهای انتظامی منتقل شدند.

وی با اشاره به کشف ۶۴۹ تیغه سلاح سرد افزود: در اجرای این مرحله از طرح، ۵ قبضه سلاح گرم و بیش از ۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ۱۰۷ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در همین راستا ۱۷۹ دستگاه خودرو و ۵۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف و دارای پلاک مخدوش توقیف شد و همچنین ۲۲ خودرو و ۲ موتورسیکلت سرقتی کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

علیزاده اضافه کرد: ۳۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق نیز در این طرح کشف و ضبط شد.

وی پاکسازی ۳۷ پاتوق اوباش و حاملان سلاح سرد در شهرستان‌های غرب استان تهران را از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: ۱۰۳ واحد صنفی و قهوه‌خانه متخلف به عنوان محل تجمع اوباش با هماهنگی مراجع قضائی پلمب شدند.

