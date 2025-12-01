به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی مردم طرح ارتقا امنیت اجتماعی محله‌محور جمع‌آوری معتادان متجاهر، دستگیری متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی و مخلان نظم و امنیت عمومی و پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم‌خیز در ۲۴ ساعت گذشته در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، تعداد ۱۰ نفر متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی دستگیر شدند و ۱۷ نفر معتاد متجاهر جمع‌آوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، گفت: در این طرح ۲۱ دستگاه خودرو، ۱۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ کیان مهر، عنوان کرد: شهروندان عزیز ضمن رعایت هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.