۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

۲۱ معتاد متجاهر به مراکز ترک اعتیاد فریدن معرفی شدند

اصفهان -فرمانده انتظامی فریدن گفت: مرحله جدید طرح آرامش در شهرستان فریدن اجرا شده و ۲۱ معتاد متجاهر و عادی پس از جمع‌آوری برای درمان به مراکز بازپروری معرفی شده‌اند.

سرهنگ جواد افشاری در تشریح جزئیات اجرای طرح آرامش در شهرستان فریدن به خبرنگار مهر گفت: این مرحله با هدف پاسخ به مطالبات مردمی، پاکسازی نقاط آسیب‌زا و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح شهرستان اجرا شد و مأموران انتظامی موفق شدند ۲۱ معتاد متجاهر و عادی را شناسایی و جمع‌آوری کنند.

وی افزود این افراد پس از هماهنگی با مرجع قضائی برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فریدن کشف ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر را از دیگر نتایج اجرای این طرح دانست و گفت دستگیری خرده‌فروشان، جمع‌آوری معتادان متجاهر و پاکسازی نقاط آلوده به‌صورت مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

سرهنگ افشاری از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با فعالیت خرده‌فروشان یا تجمع معتادان را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

