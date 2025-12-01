به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علی ترکمان، متخصص ارتوپدی و فلوشیپ زانو، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه درد زانو معمولاً ناشی از آسیب غضروف یا پارگی منیسک است، گفت: بیحسی و گزگز ساق پا غالباً به مشکلات ستون فقرات و عصب سیاتیک ارتباط دارد و باید بهطور دقیق بررسی شود.
وی ادامه داد: مشکلات زانو که درد ایجاد میکند، معمولاً یا به علت آسیب غضروفهای زانو است یا به دلیل پارگی منیسک که باید مورد بررسی قرار گیرد.
او افزود: اما آن حالت بیحسی و دردی که در ناحیه ساق پا وجود دارد، بهویژه اگر در انگشتان و پشت کف پا باشد، غالباً ناشی از مشکلات ستون فقرات و عصب سیاتیک است.
ترکمان با بیان اینکه این علائم نیازمند بررسی تخصصی هستند، گفت: توصیه میکنم این افراد حتماً به پزشک مراجعه کنند تا از نظر ستون فقرات معاینه شوند و در صورت نیاز امآرآی و اقدامات لازم انجام گیرد تا علت بیحسی و گزگز مشخص شود.
