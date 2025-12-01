به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، سید علی جواد موسوی یک فوقتخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: با اشاره سالانه حدود هفت میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که حدود ۳۷۰ هزار مورد از مرگها، کودکان زیر پنج سال هستند.
وی با بیان اینکه بیش از سه و نیم میلیون نفر از این موارد مرگ مربوط به آلودگی هوای داخل منزل است، افزود: بنابراین آلودگی هوای محیطهای بسته نباید کماهمیت تلقی شود.
این استاد دانشگاه علو پزشکی ایران ادامه داد: مصرف سوختهای دودزا، سیگار و قلیان از مهمترین منابع آلودگی هوای داخل خانه هستند و سلامت خانواده را بهطور جدی تهدید میکنند.
این فوقتخصص ریه یادآور شد: گروههای آسیبپذیر شامل کودکان، افراد مسن و بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای قلبی و تنفسی هستند، بنابراین توصیه میشود افراد در روزهای آلوده تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
وی تاکید کرد: در شرایط هشدار آلودگی هوا، باید از فعالیتهای ورزشی در فضای باز پرهیز شود و در صورت ضرورت تردد در فضای بیرونی، استفاده از ماسک مناسب ضروری است.
جواد موسوی در ادامه نقش تغذیه را در تقویت سیستم ایمنی بدن مهم دانست و گفت: مصرف سبزیجات و میوههای تازه، نوشیدن آب کافی و مصرف شیر میتواند در کاهش جذب سرب مؤثر باشد؛ همچنین خواب کافی و کاهش استرس را از عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سیستم ایمنی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر «مسئولیت اجتماعی» در مدیریت آلودگی هوا نیز گفت: هیچ حاکمیتی بهتنهایی قادر به رفع آلودگی هوا نیست و ۹۹ درصد مردم جهان با این مسئله مواجه هستند. بنابراین باید استفاده از خودروهای شخصی را کاهش داد و از حملونقل عمومی استفاده کرد.
وی همچنین به آلودگی ناشی از اصطکاک لاستیک خودرو با آسفالت اشاره کرد و افزود: ذرات موسوم به میکرو نایلون میتوانند خطر سکته قلبی و مغزی و حساسیتهای شدید را افزایش دهند.
