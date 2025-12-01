به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی پور ظهر دوشنبه در نشست خبری مشترک با دانشگاه‌های استان، ضمن تشریح برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: جامعه دانشجویی و همراهی رسانه‌ها در پیشبرد حرکت‌های انقلابی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گیلان با اشاره به برگزاری برنامه‌های متنوع در هفته بسیج، اضافه کرد: جامعه هدف اصلی ما دانشجویان هستند و تلاش کرده‌ایم در این هفته مجموعه‌ای از برنامه‌های اثرگذار را در دانشگاه‌ها برگزار کنیم.

وی با تبریک روز دانشجو، نقش این قشر را در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب «بی‌بدیل» دانست و گفت: اگر قرار است حرکت انقلابی مؤثری برای نظام رقم بخورد، این مسیر بدون همراهی دانشجویان و در کنار آن اصحاب رسانه ممکن نیست.

محمدی‌پور با قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ها افزود: اعتقاد داریم اصحاب رسانه گویاترین و کم‌چالش ترین زبان برای بیان حقایق هستند و امید داریم با همکاری یکدیگر دغدغه‌های اصلی حوزه نظام را به بهترین شکل پیگیری و محقق کنیم.