عامل تیراندازی در شیراز دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ظهر دوشنبه بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر در گیری ۲ شهروند و تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های شهر بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ عباسیه با تحقیقات خود و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلاف شخصی عنوان کرد، گفت: در بازرسی از منزل متهم سلاح کمری که در تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود نیز کشف و به همراه فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.