هکرهای جوان با برداشت ۴۰ میلیارد ریالی رمزارز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسین سلیمانی گفت: مردی ۳۵ ساله با مراجعه به این پلیس مدعی شد که فرد یا افرادی با دسترسی غیر مجاز شبکه اجتماعی توانستهاند به رمز کیف پول ارز دیجیتالی وی دسترسی و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برداشت کنند که موضوع بلافاصله در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران پس از اقدامات فنی موفق شدند سه نفر را در یکی از استانهای غرب کشور شناسایی و آنها را دستگیر کنند.
رئیس پلیس فتا فارس افزود: متهمین در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشودند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.
سرهنگ سلیمانی در پایان با بیان اینکه شهروندان باید همیشه تأیید دو مرحلهای شبکههای اجتماعی خودشان را فعال نمایند، گفت: بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیفهای الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند، از ذخیره رمز عبور و نام کاربری خود بر روی گوشی اکیداً خودداری کنند و در تراکنشهای انتقال از صرافیها، از رمزهای یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.
