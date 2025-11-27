  1. استانها
  2. فارس
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

هکرهای جوان با برداشت ۴۰ میلیارد ریالی رمزارز دستگیر شدند

شیراز- رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری سه کلاهبردار که با دسترسی غیر مجاز به شبکه اجتماعی یک شهروند، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از حساب رمزارز وی برداشت کرده بودند، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر حسین سلیمانی گفت: مردی ۳۵ ساله با مراجعه به این پلیس مدعی شد که فرد یا افرادی با دسترسی غیر مجاز شبکه اجتماعی توانسته‌اند به رمز کیف پول ارز دیجیتالی وی دسترسی و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال برداشت کنند که موضوع بلافاصله در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از اقدامات فنی موفق شدند سه نفر را در یکی از استان‌های غرب کشور شناسایی و آنها را دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس افزود: متهمین در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه شدند، ولی پس از مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشودند و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

سرهنگ سلیمانی در پایان با بیان اینکه شهروندان باید همیشه تأیید دو مرحله‌ای شبکه‌های اجتماعی خودشان را فعال نمایند، گفت: بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، دانش و آگاهی خود را بالا ببرند، از ذخیره رمز عبور و نام کاربری خود بر روی گوشی اکیداً خودداری کنند و در تراکنش‌های انتقال از صرافی‌ها، از رمزهای یک بار مصرف ایمیلی استفاده کنند.

کد خبر 6670229

