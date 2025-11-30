قاتل متواری در لار فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستمی، عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به قتل در شهرستان داراب و متواری شدن قاتل به سمت شهرستان لارستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان لارستان با همکاری مأموران شهرستان داراب با اجرای طرح مهار، خودرو قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی آن را متوقف و راننده و سرنشین را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه قاتل ۲۰ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول ۵۷ ساله عنوان کرد، گفت: قاتل و همدستش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.