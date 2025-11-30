  1. استانها
سارق به عنف طلاجات در کازرون دستگیر شد

کازرون- فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: با سرعت عمل پلیس آگاهی شهرستان کازرون، سارق به عنف طلاجات در کمتر از یک ساعت دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمیدرضا مصطفایی عصر یکشنبه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد سرقت به عنف طلا از منزلی در یک روستای شهرستان کازرون سریعاً موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

سرهنگ مصطفایی با اشاره به اینکه مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند یکی از سارقان را در مخفیگاهش به همراه طلاجات سرقت شده به ارزش ۴ میلیارد ریال دستگیر کنند، گفت: تلاش‌ها برای دستگیری سارق دیگر ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون در پایان از شهروندان در خواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

