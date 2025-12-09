به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عظیم‌اله کرمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره اسیدپاشی در یکی از خیابان‌های نی‌ریز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی قضائی مأموران در محل حاضر که مشخص شد فردی ۶۸ ساله هنگام بازگشت به منزل توسط راکب یک دستگاه موتورسیکلت مورد هدف پاشیدن مایع مشکوک به اسید قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه شاکی برای سیر مراحل درمان روانه بیمارستان شد، گفت: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند عامل اسیدپاشی را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات فنی پلیس انگیزه خود را اختلافات ملکی و شخصی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.