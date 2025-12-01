به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی محمدی از وقوع آتشسوزی در جنگلهای چورت ساری و سیکای هزارجریب شهرستان نکا خبر داد و افزود: با دریافت تماسهای مردمی از وقوع حریق در این مناطق، بلافاصله نیروهای منابعطبیعی، محیطزیست و مردمی در محل حاضر شدند و در تلاش برای مهار کامل آتش هستند.
وی با بیان اینکه سطح حریق حدود سه هکتار است، هشدار داد: خطر شعلهور شدن دوباره آتش در جنگلهای هزارجریب و چهاردانگه همچنان وجود دارد.
محمدی تأکید کرد: همکاران منابعطبیعی و محیطزیست در منطقه حضور دارند و در صورت بروز هرگونه حریق مجدد، بلافاصله برای مهار آن اقدام خواهند کرد.
نظر شما