شراره های آتش دوباره به جان طبیعت مازندران افتاد/ اعزام بالگرد نیاز فوری منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، گرمای هوا، پراکندگی منطقه آتش سوزی و ورزش باد دامنه آتش را که بصورت پراکنده در عرصه های طبیعی میانکاله و تنکابن ادامه دارد، گسترش داده است که برای مهار آن نیاز به اعزام بالگرد و تجهیزات امدادی است.



سری جدید آتش سوزی در عرصه های طبیعی استان مازندران از روز گذشته در پناگاه طبیعی حیات وحش میانکاله کلید خورد و این حادثه که ساعاتی مهار شده بود، دوباره جان گرفت.

همچنین از غرب مازندران نیز گزارش می شود که آتش سوزی عرصه های طبیعی روستای سیاه ولد تنکان را دچار خسارت کرده و هر لحظه بر دامنه های آن افزوده می شود.

رضا رضا احمدی رئیس اداره محیط زیست بهشهر در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: آتش سوزی عرصه های طبیعی میانکاله که مهار شده بود دوباره از ساعت 15 امروز آغاز شده است.

وی اظهار داشت: آتش سوزی روز گذشته پس از هشت ساعت تلاش ماموران اطفا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر گفت: این آتش سوزی در منطقه ای به نام میانکاله صحرا نزدیک به تالاب رخ داده و بیشتر درختان انار، تمشک و سازيل در آتش سوخته اند.

وي گفت: با وقوع آتش سوزي ماموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در این پناهگاه، بلافاصله با یکدستگاه تراکتور و تانکر آب به محل آتش سوزی عزیمت كردند امابا توجه به گرمای هوا، وزش باد و پراکندگی آتش سوزی، متاسفانه آتش به نقاط مختلف سرايت كرد و با همكاري دستگاههاي اعلام شده بعد از 8 ساعت مهار شد.

بر اساس گزارش واصله مبنی برآتش سوزی در منطقه میانکاله صحرای پناهگاه حیات وحش میانکاله در ساعت 17 دیروز (شنبه) به وقوع پيوست كه با هماهنگي فرمانداری شهرستان بهشهر و همكاري آتش نشانی و پاسگاه انتظامی بندرامیر آباد، یگان حفاظت منابع طبیعی، شهرداری بهشهر و تعدادی از علاقه مندان به طبیعت در مدت 8 ساعت آتش مهار شد ولی دوباره بعد ازظهر یکشنبه شعله ور شده است.

همچنین بروز آتش سوزی در عرصه های طبیعی غرب مازندران نیز از ظهر یکشنبه آغاز شد و تاکنون بر اساس اعلام منابع، پنج هکتار از جنگل های منطقه سیاله ورز تنکابن دچار آتش سوزی شد.

پنج هکتار از عرصه های جنگلی تنکابن در محاصره آتش

فرماندار تنکابن از وقوع آتش سوزی در جنگل های منطقه سیاورز بخش خرم آباد این شهرستان خبر داد و گفت: 5 هکتار از این جنگل ها در محاصره آتش قرار دارند.



سید ابراهیم هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : ساعت و قوع آتش سوزی حدود 11.5 صبح امروز بوده و دلیل آن هنوز بدرستی مشخص نیست.



وی اضافه کرد: حدود 300 نفر از نیروهای امداد و نجات هلال احمر، منابع طبیعی، سپاه و بسیج و شهرداری ها و آتش نشانی ها و همچنین شوراها و دهیاران و مردم در منطقه برای مهار حریق حضور دارند ولکن هنوز آتش مهار نشده است اما توانستیم آن را در محاصره بگیریم.



هاشمی ادامه داد : منتظر رسیدن بالگرد امداد امداد و نجات استان به این منطقه هستیم تا آتش را مهار کنیم و وزش باد در منطقه بر سرعت آتش و دامنه آن افزوده و کار مهار آن را برای نیروهای امدادی سخت کرده است.



بالگرد به منطقه اعزام شد

فرماندار تنکابن از مسافران و مردم خواست تا از روشن کردن آتش در جنگل ها و باغات پرهیز کنند و جلوی خسارتهای جبران ناپذیر به منابع طبیعی را بگیرند.

رستم زرودی مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز دقیقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام بالگرد برای مهار آتش در عرصه های طبیعی غرب مازندران خبر داد و گفت: این بالگرد هم اکنون در مسیر اعزام به منطقه است.

وی اظهار داشت: نیروهای امدادی در منطقه حضور دارند و مشغول امدادرسانی هستند.

در عین حال مهدی ولی پور مدیرعامل هلال احمر مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در میانکاله مشکلی وجود ندارد گفت: اعزام بالگرد برای اطفای حریق عرصه های طبیعی غرب مازندران انجام شده است.

وی اظهار داشت: نیروهای مردمی و امدادی منطقه در حال اطفای این حریق در عرصه های شهرستان تنکابن هستند.