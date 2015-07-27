آتش سوزی جنگل های چال سی و گل زرد دهلران مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روایط عمومی فرمانداری دهلران، آتش سوزی در این جنگل ها بامداد امروز به وقوع پیوست که بلافاصله با دستور فرماندار دهلران نیروهای امدادی و مردمی و دستگاه های امدادی و اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران برای مهار آتش سوزی به منطقه اعزام شدند.

این آتش سوزی بعد از چهار ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی، آتش نشانی، منابع طبیعی، محیط زیست و نیروهای مردمی برغم صعب العبور بودن منطقه، مهار شد.

فرماندار دهلران گفت: آتش سوزی جنگل های ارتفاعات خربزان بخش زرین آباد حدود سه هکتار از پوشش جنگلی و مرتع در این ارتفاعات را در بر گرفته بود.

امید علی سبزی اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حریق، نیروهای امدادی و مردمی به منطقه اعزام و با تلاش بی وقفه آتش مهار و اقدامات حفظ و مراقبت برای جلوگیری از شعله ور شدن احتمالی آن در منطقه انجام شد.

فرماندار دهلران از حضور به موقع و اقدامات نیروهای امدادی و مردمی در مهار این آتش سوزی تقدیر کرد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران نیز گفت: با توجه به آمادگی و اعزام سریع نیروهای مردمی، بسیج، عشایر منطقه، استفاده از ظرفیت ادارات آتش سوزی در کمترین زمان مهار شد.

تورج کرمی افزود: در این آتش سوزی تعدادی از درختان بادام، بنه، بلوط و مراتع سی چال و گل زرد طعمه حریق شد که هنوز در خصوص میزان خسارت نمی توان اظهار نظر کرد.

وی یادآور شد: نیروهای امدادی منابع طبیعی، محیط زیست و مردم با استفاده از امکانات اولیه همچون بیل، آتش کوب و دبه های آب توانستند نسبت به کنترل و مهار حریق اقدام کنند.

کرمی در خصوص علت آتش سوزی جنگل های گل زرد در ارتفاعات خربزان بخش زرین آباد گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است.