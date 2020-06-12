وقوع ۴ آتش سوزی در روز جمعه در ایلام/آتش سوزی ها مهار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه روز خوبی برای جنگل ها و مزارع ایلام نبود، چراکه وقوع چهار آتش سوزی باعث شد بخشی از طبیعت استان دچار خسارت شود هرچند با همکاری نیروی های منابع طبیعی و مردمی این آتش سوزی خاموش شدند.

اولین آتش سوزی مزارع روستای شیخ مکان دره شهر بود، آرش مزبانی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دره شهر در این ارتباط اظهار کرد: این آتش سوزی بر اثر بی مبالاتی دو نفر از کشاورزان به منظور آماده سازی زمین برای کشت پاییزه صورت گرفت که در این آتش سوزی بیش از ۹۵ درصد پس چر مزارع کشاورزان طعمه حریق شد و خوشبختانه با تلاش نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، شهرداری و دهیاری و آتش نشانی از سرایت آن به عرصه منابع طبیعی جلوگیری بعمل آمد.

در همین ارتباط دادستان دره شهر اعلام کرد: باهوشیاری و رصد نامحسوس ماموران نیروی انتظامی دره شهر دو مظنون آتش سوزی پسچرای مزارع و اراضی ملی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

محمد سهراب زاده عنوان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

مهار آتش سوزی در چرداول

همچنین با اعلام خبر آتش سوزی در منطقه تنگ قیر شهرستان چرداول در صبح روز جمعه، بلافاصله با حضور به موقع یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چرداول به همراه نیروههای مردمی در ساعت ۱۱ موفق شدند آتش سوزی را با کمترین خسارت وارده به صورت کامل کنترل و مهار کنند.

نیروهای منابع طبیعی تا ۲۴ ساعت آینده در محل حضور دارند و کار پایش و کنترل پس از حریق را به انجام می رسانند.

آتش سوزی در ارتفاعات هانیوان ایلام مهار شد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان ایلام نیز اظهار کرد: با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان، نیروهای واکنش سریع اداره کل منابع طبیعی استان، نیروهای منابع طبیعی شهرستان ایلام، سپاه، نیروهای محیط زیست، بسیج و نیروهای مردمی این آتش سوزی ارتفاعات هانیوان شهر ایلام مهار شده است.

سرهنگ علیرضا بیگلری از تمامی مردم خواست درصورت حضور در طبیعت از روشن کردن آتش جدا خود داری کنند.

پشتیبانی عملیاتی هلال احمر در اطفای حریق جنگل های تنگه حمام

سرپرست جمعیت هلال احمر استان ایلام نیز گفت: عملیات پشتیبانی از نیروهای در حال اطفای حریق جنگل های منطقه هانیوان ایلام امروز توسط تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ایلام انجام شد.

علی اصغر علی اکبری اظهار کرد: امروز خبر آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه هانیوان به هلال احمر استان گزارش شد و بلافاصله تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ایلام برای پشتیبانی عملیاتی در منطقه حضور یافتند.

وی در ادامه نیز با اعلام حریق در منطقه جنگلی تنگه حمام از توابع بخش چوار، افزود: تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان جهت پشتیبانی عملیاتی نیروهای در حال اطفاء حریق به منطقه اعزام شدند.

سامانه تلفنی ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه هرگونه تخریب، تصرف، و حریق احتمالی در عرصه های منابع طبیعی است.