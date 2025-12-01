دیدار ویتکاف با زلنسکی در ایرلند پیش از عزیمت به مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار است با استیو ویتکاف فرستاده ترامپ و رستم عمروف دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین و رئیس هیئت مذاکره کننده کی یف (در مذاکرات فلوریدا) دیدار کند.
بر اساس اعلام این رسانه، دیدار مذکور در ایرلند و پیش از عزیمت فرستاده ترامپ به مسکو روی میدهد.
خبرگزاری فرانسه طبق گزارشها خبر داد: ویتکاف فرستاده ترامپ، در مسیر خود به مسکو در ایرلند برای دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین توقف خواهد داشت.
این رسانه افزود: زلنسکی و عمروف فردا به ایرلند پرواز خواهند کرد، جایی که طبق گزارشها، قرار است با ویتکاف دیدار کنند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) پیشتر در جمع خبرنگاران گفت: دیدار پوتین با ویتکاف برای بعد از ظهر فردا سهشنبه برنامهریزی شده است. رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه چندین نشست داخلی در چارچوب آماده سازی گفتگوها با آمریکا دارد.
