https://mehrnews.com/x39KZ7 ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲ کد خبر 6674736 استانها البرز استانها البرز ۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲ بارش اولین برف پاییزی در روستاهای شهرستان طالقان البرز- در این فیلم، تصاویری از اولین بارش برف پاییزی در شهرستانهای طالقان در استان البرز را مشاهده میکنید. دریافت 18 MB کد خبر 6674736 کپی شد برچسبها استان البرز طالقان بارش برف آب و هوا
