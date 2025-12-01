  1. استانها
بارش اولین برف پاییزی در روستاهای شهرستان طالقان

البرز- در این فیلم، تصاویری از اولین بارش برف پاییزی در شهرستان‌های طالقان در استان البرز را مشاهده می‌کنید.

    نظرات

    • پرستو IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      24 0
      پاسخ
      الحمدالله رب العالمین
    • یاس IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      25 0
      پاسخ
      الحمدلله خداروشکر ان شااله پایدار باشه
    • ناشناس IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      21 0
      پاسخ
      الهی شکر .خدایا تو را به بزرگیت قسم . این بارش پایدار باشه و ادامه دار🤲🤲
    • IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      18 0
      پاسخ
      شکرخدا
    • اسحاقی IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      23 0
      پاسخ
      سلام شکرخداوند مهربان انشاالله که بارشها ادامه داشته باشد همه جای ایران برف و باران ببارد الهی آمین
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      12 2
      پاسخ
      خدایا ازنعماتت مارابهره مند کن وبارش نزولات را برمافقیران درگهت مستمر بگردان.آمین یارب العالمین
    • جعفر IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      11 1
      پاسخ
      خدایا لطف و کرمت افزون باد، شکر نعمت انبوه باد.خدایا این بندگان درگهت را ازنزولات پربرکتت محروم نساز،آمین یارب العالمین
    • IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      13 0
      پاسخ
      خدایا مرسی
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      12 3
      پاسخ
      خدایا شکرت انشالاه همیشه برف وبارون بیاد
    • مادر IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      8 0
      پاسخ
      با یک کم بارش فکر نکنیم ۵ سال عدم بارش برف و باران، دیگه کمبود آب جبران میشه ، و مصرف های غیر ضروری مثل شستن پارکینگ و درب کوچه ها و مغازه را انجام بدیم ، ایران رو به خشکسالی رفته ، نگران خودمون و فرزندان این سرزمین باشیم
      • KZ ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        0 0
        اینایی که فرمودید به هیچ وجه باعث خشکسالی نیستش وتاثیرناچیزی داره علت اصلی کشاورزی هایی هست که آب فراوان میخواد مثل هندوانه
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      25 1
      پاسخ
      خدایا شکرت صدهزار بار شکر ممنون خدای خوب ومهربان الهی زمستان پر برف وبارانی برامون بسازی خواهش میکنم از افرادی که احساس مسولیت ندارن حیاط وکوچه و پارکینگ نشورند به همدیگه رحم کنیم تا خدا هم به ما رحم کنه
    • عزیزی IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      خدا را شکر خدا جون به اندازه کرمت به ما برف باران بده
    • حمید IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      الحمدلله خداروشکر از این نعمت بزرگ از مسئولینم خواهشی داریم که نقشه های بافت روستاهای طالقان رو گسترش بدن تا بتونیم برای جوانهامون مسکنی بسازیم و سروسامانشون بدیم تا مجبور به رفتن نشن خصوصا زمینهای بایر و بدون حق آبه که زیر ۵۰۰متر هستن و کاربردی جز مسکن شدن ندارن
    • IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 0
      پاسخ
      خدایا،شکر ،امیدوارم ،در همه شهرهای ایران بارش زیادی داشته باشیم ،،آمین

