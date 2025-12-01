فردا ادارات و مدارس سراسر استان البرز دایر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز اعلام کرد که با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و بر اساس دادههای هواشناسی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای مرتبط، تمامی ادارات، بانکها، دانشگاهها و مقاطع مختلف آموزشی در سراسر استان البرز فردا سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ باز و طبق روال عادی فعال خواهند بود.
وی با تأکید بر عادی بودن فعالیت دستگاهها و مراکز آموزشی استان، گفت: تمامی ادارات، بانکها، دانشگاهها و همچنین مدارس در همه مقاطع، ازجمله مهدکودکها و پیشدبستانیها، فردا در سراسر استان دایر بوده و فعالیت آنها طبق روال معمول انجام میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز افزود: این تصمیم با ارزیابی دقیق شرایط کیفی هوا و بررسی گزارشهای کارشناسی اتخاذشده و شهروندان میتوانند خدمات و فعالیتهای اداری و آموزشی خود را بدون محدودیت دنبال کنند.
