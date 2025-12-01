  1. استانها
  2. البرز
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

نم باران پاییزی خیابان‌های فردیس را خیس کرد

نم باران پاییزی خیابان‌های فردیس را خیس کرد

تصاویر خبرنگار مهر از اولین بارش خفیف باران پاییزی در شهرستان فردیس در استان البرز را مشاهده می‌کنید.

دریافت 25 MB
کد خبر 6674441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها