پایداری جوی و تداوم آلودگی هوا در البرز؛ احتمال بارش پراکنده از فردا

کامران حقیآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار یک سامانه پرفشار پایدار بر استان، اظهار کرد: از امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه، همچنان شرایط پایداری جوی در سطح استان حاکم است و به دلیل انباشت آلایندهها، کیفیت هوا بهویژه در نیمه جنوبی البرز در وضعیت نامطلوب قرار دارد.
وی افزود: طبق خروجی مدلهای هواشناسی، امروز و فردا صبح شاهد مه رقیق، غبارآلودگی و سکون جو خواهیم بود اما از عصر سهشنبه ۱۱ آذر، با گذر یک موج ضعیف ناپایدار، در مناطق شمالی استان ازجمله محور کرج–چالوس، طالقان و ارتفاعات، افزایش ابر و بارش پراکنده محتمل است.
مدیرکل هواشناسی البرز بابیان اینکه سرعت باد امروز بین ۴ تا ۶ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، گفت: از روز چهارشنبه ۱۲ آذر وزش باد در استان تقویت میشود و همین موضوع میتواند منجر به کاهش نسبی غلظت آلایندهها شود.
حقیآبی افزود: دمای کمینه و بیشینه کرج امروز به ترتیب ۱۷ و ۲۵ درجه است و روزهای آینده نیز تغییر دمایی چشمگیری نخواهیم داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست طی امروز و فردا از فعالیتهای منجر به افزایش آلودگی هوا خودداری کرده و افراد حساس در ساعات اولیه صبح کمتر در فضای باز تردد کنند.
نظر شما