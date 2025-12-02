آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای البرز اعلام شد

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح جدیدترین وضعیت محورهای مواصلاتی استان در صبح سهشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، گفت: در حال حاضر تمامی محورهای استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد ازنظر شرایط آبوهوا بدون مشکل در جریان است.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای ترافیکی در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال اظهار داشت: این دو محور از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذر به دلیل اجرای عملیات کارگاهی، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ۷ تا ۱۲ در هر دو مسیر مسدود خواهند بود و در این مدت کاربران جادهای میتوانند از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه تردد کنند.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز درباره وضعیت ترافیکی نیز گفت: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه هستیم.
باقرجوان افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان ازجمله محورهای شمالی، جنوب غربی و جادههای داخلی استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و مشکلی گزارش نشده است.
وی از کاربران جادهای خواست با توجه به محدودیتهای اعمالشده، پیش از حرکت از وضعیت مسیرها مطلع شده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.
