آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای البرز اعلام شد

کرج- سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای استان در صبح سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد.

داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح جدیدترین وضعیت محورهای مواصلاتی استان در صبح سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، گفت: در حال حاضر تمامی محورهای استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد ازنظر شرایط آب‌وهوا بدون مشکل در جریان است.

وی با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال اظهار داشت: این دو محور از تاریخ ۱۰ تا ۱۹ آذر به دلیل اجرای عملیات کارگاهی، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ و روزهای چهارشنبه از ۷ تا ۱۲ در هر دو مسیر مسدود خواهند بود و در این مدت کاربران جاده‌ای می‌توانند از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه تردد کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز درباره وضعیت ترافیکی نیز گفت: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک با ترافیک سنگین مواجه هستیم.

باقرجوان افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان ازجمله محورهای شمالی، جنوب غربی و جاده‌های داخلی استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند و مشکلی گزارش نشده است.

وی از کاربران جاده‌ای خواست با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، پیش از حرکت از وضعیت مسیرها مطلع شده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.

