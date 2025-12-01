به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دماوند، بعد از ظهر دوشنبه، با حضور جمعی از مسئولان محلی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
در این مراسم و بر اساس پیشنهاد اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار دماوند، و موافقت محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، طی حکمی از سوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، حسین آرمودیانمقدم به سمت معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دماوند منصوب شد.
آرمودیانمقدم پیش از این سوابقی همچون معاون مدیرکل بحران استانداری تهران، عضویت در شورای اسلامی شهر دماوند، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری پردیس و ریاست اداره بازرسی و مدیریت عملکرد فرمانداری پردیس را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
