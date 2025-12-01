امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند داوری و اهمیت هشتمین دوره نشان و مهر اصالت ملی اظهار کرد: این دوره با تمرکز بر معرفی آثار اصیل و برجسته هنرمندان استان برگزار شد و تلاش شد معیارهای اصالت، کیفیت، خلاقیت و قابلیت کاربردی آثار با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود.

کوگانی با اشاره به مشارکت گسترده هنرمندان افزود: در این دوره از مجموع ۷۰ اثر ارسالی از هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، ۲۵ اثر توانستند با نظر هیئت داوران استانی معیارهای تعریف‌شده را احراز کرده و حائز دریافت مهر اصالت ملی شوند؛ افتخاری که بیانگر کیفیت و خلاقیت هنرمندان کرمانشاه است.

وی در ادامه به تنوع رشته‌هایی که آثارشان در داوری شرکت داشتند اشاره کرد و گفت: آثار ارسال‌شده از رشته‌هایی چون گیوه‌بافی، گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، احجام چوبی، میناکاری، سنگ‌های قیمتی و قلم‌زنی در این دوره حضور داشتند که هر کدام جلوه‌ای از هنرهای اصیل و ریشه‌دار استان را به نمایش گذاشتند.

معاون صنایع‌دستی استان با تأکید بر نقش هنرهای بومی کرمانشاه در جلب توجه داوران بیان کرد: در میان آثار ارائه‌شده، رشته‌های سنتی و بومی استان نقش برجسته‌ای داشتند و توانستند با طراحی کاربردی، بسته‌بندی ویژه و توجه به جنبه‌های برندسازی، امتیاز قابل‌توجهی کسب کنند. این بخش از داوری نشان داد هنرمندان کرمانشاهی نگاه اقتصادی، هنری و خلاقانه را توأمان مدنظر قرار داده‌اند.

کوگانی در پایان با اشاره به ادامه روند بررسی‌ها در سطح ملی توضیح داد: آثار منتخب پس از تأیید هیئت داوران استانی، برای داوری نهایی در سطح ملی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال خواهد شد تا مسیر معرفی و حمایت از این آثار ارزشمند در سطح کشور نیز هموار شود.

این دوره از داوری مهر اصالت ملی بار دیگر توانمندی و ظرفیت بالای هنرمندان صنایع‌دستی کرمانشاه را به نمایش گذاشت و امید می‌رود زمینه‌ساز توسعه بازار و شناساندن این هنرها در سطح ملی و بین‌المللی باشد.