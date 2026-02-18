۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۳۲

هلال ماه رمضان رؤیت شد

هلال ماه رمضان رؤیت شد

دفتر مقام معظم رهبری فردا، پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ را، اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مقام معظم رهبری فردا، پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ را، اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

گزارش استهلال ماه رمضان المبارک ۱۴۴۷ ه.ق

الف- مشخصات نجومی هلال در شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن (۲۹ شعبان۱۴۴۷)

زمان مقارنه ماه و خورشید: ساعت ۱۵ و ۳۱ دقیقه روز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۴
زمان غروب خورشید: ساعت ۱۷:۴۹
زمان غروب ماه: ساعت ۱۸:۵۳
ارتفاع ماه: ۱۱.۳ درجه
مدت مکث ماه بعد از غروب خورشید: ۶۴ دقیقه
سن ماه: ۲۶ ساعت و ۱۸ دقیقه
فاصله زاویه ای ماه و خورشید: ۱۲.۶ درجه

ب- پیش‌بینی تقویم و نظر کارشناسان رؤیت هلال

تقویم رسمی کشور مستخرج مرکز تقویم وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، و کارشناسان رؤیت هلال، پیش‌بینی کرده‌اند هلال ماه رمضان در کشور به راحتی قابل رؤیت است. بنابراین ماه شعبان ۲۹ روزه بوده و اول ماه رمضان ۱۴۴۷ روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ماه خواهد بود.

ج- گزارش‌های رسیده

در همین راستا ستادهای استهلال و گروه‌های رصدی در سراسرکشور به همراه تجهیزات رصدی درغروب روز چهارشنبه اقدام به استهلال نمودند که نتیجه آن به قرار ذیل است.

۱. مناطقی که هوا صاف بود و هلال با چشم عادی رؤیت شد:

استان خراسان رضوی: مشهد، طلاب رصدگر، قوچان، گلبهار، نیشابور، بجستان، بردسکن، سبزوار، فیروزه، تربت حیدریه، تایباد، خواف، طرقبه

هلال ماه رمضان رؤیت شد

استان اصفهان: اصفهان، خمینی شهر، دولت آباد، خوانسار


هلال ماه رمضان رؤیت شد

استان خراسان جنوبی: بیرجند، سرایان، بشرویه، خضری، سه قلعه
استان سیستان و بلوچستان: سراوان، چابهار، ایرانشهر، زابل
استان خوزستان: اهواز، دزفول، خرمشهر
استان خراسان شمالی: بجنورد، جاجرم
استان قم: قم، پردیسان، جمکران


هلال ماه رمضان رؤیت شد

استان مرکزی: اراک، ساوه، کمیجان
استان فارس: شیراز، بوانات، لارستان، لامرد


هلال ماه رمضان رؤیت شد

استان تهران: تهران، برج رضوان، مرکز نجوم ری، پرند
استان چهارمحال و بختیاری: بروجن
استان یزد: یزد، میبد

هلال ماه رمضان رؤیت شد

استان بوشهر: بوشهر، گناوه
استان ایلام: دهلران، آبدانان
استان زنجان: زنجان
استان اردبیل: اردبیل

۲. مناطقی که هوا غالباً ابری و یا غبارآلود بود و هلال رؤیت نشد:

استان خراسان رضوی: درگز، گناباد
استان ایلام: ایلام، مهران
استان هرمزگان: بندرلنگه

    IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      رمضان مبارک

