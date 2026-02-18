۳۷۱ زن متقاضی حضور در شوراهای روستایی گلستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق شیرنگی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گلستان و رئیس دبیرخانه ستاد انتخابات استان، با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره شوراهای اسلامی روستا اظهار کرد: در پایان ششمین روز از فرآیند نام‌نویسی، ثبت‌نام ۱۴۷۰ نفر از داوطلبان در سامانه جامع انتخابات کشور قطعی شده است که از این تعداد ۱۲۴ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در مجموع طی شش روز نخست، چهار هزار و ۴۶۰ نفر در سامانه جامع انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۳۷۱ نفر خانم هستند.

شیرنگی با بیان اینکه روند ثبت‌نام به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه جامع انتخابات کشور در حال انجام است، اظهار کرد: داوطلبان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به سامانه نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام اقدام کنند.

رئیس دبیرخانه ستاد انتخابات استان گلستان خاطرنشان کرد: آمار ثبت‌نام‌ها به صورت روزانه رصد و اطلاع‌رسانی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در روزهای پایانی، شاهد افزایش مراجعه و تکمیل ثبت‌نام داوطلبان باشیم.