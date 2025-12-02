کری پرسپولیس برای استقلال قبل از دربی؛ سرخپوشان؛ ۴۰۵ هفته بدون شکست

به گزارش خبرنگار مهر، صد و ششمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال روز جمعه ۱۴ آذر و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک برگزار خواهد شد. چند روز قبل از برگزاری این دیدار باشگاه پرسپولیس با انتشار خبر کوتاهی برای رقیب کری خوانده است. در متن این خبر کوتاه آمده است:

«سرخپوشان ایران، آخرین بار در دربی ۸۷ و به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ بود که در جریان وقت‌های قانونی مسابقه متحمل شکست شدند. با توجه به این که نتیجه مسابقات حذفی با کشیده شدن به ضربات پنالتی در آمار مساوی ثبت می‌شود، تیم فوتبال پرسپولیس تا روز جمعه ۴۰۵ هفته بدون شکست در دربی را ثبت خواهد کرد.

پرسپولیس همچنین در ۱۸ دربی پیاپی متحمل شکست در وقت‌های قانونی نشده است که با یک رکورد است.»