  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

کری پرسپولیس برای استقلال قبل از دربی؛ سرخپوشان؛ ۴۰۵ هفته بدون شکست

کری پرسپولیس برای استقلال قبل از دربی؛ سرخپوشان؛ ۴۰۵ هفته بدون شکست

پرسپولیس تا روز جمعه که در دربی شماره ۱۰۶ حضور پیدا خواهد کرد، ۴۰۵ هفته را بدون شکست مقابل استقلال پشت سرمی‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صد و ششمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال روز جمعه ۱۴ آذر و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک برگزار خواهد شد. چند روز قبل از برگزاری این دیدار باشگاه پرسپولیس با انتشار خبر کوتاهی برای رقیب کری خوانده است. در متن این خبر کوتاه آمده است:

«سرخپوشان ایران، آخرین بار در دربی ۸۷ و به تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ بود که در جریان وقت‌های قانونی مسابقه متحمل شکست شدند. با توجه به این که نتیجه مسابقات حذفی با کشیده شدن به ضربات پنالتی در آمار مساوی ثبت می‌شود، تیم فوتبال پرسپولیس تا روز جمعه ۴۰۵ هفته بدون شکست در دربی را ثبت خواهد کرد.

پرسپولیس همچنین در ۱۸ دربی پیاپی متحمل شکست در وقت‌های قانونی نشده است که با یک رکورد است.»

کد خبر 6674935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها