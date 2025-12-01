کلمبیا پروازهای مسافری با ونزوئلا را از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا اعلام کرد که این کشور پروازهای مسافری با ونزوئلا را ازسر می‌گیرد.

وی از جامعه جهانی نیز خواست اقدام مشابهی انجام دهد.

رئیس جمهوری کلمبیا تصریح کرد: ایالات متحده حق ندارد حریم هوایی ونزوئلا را ببندد.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شنبه شب این هفته اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با توجیه این اقدام خصمانه، چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند.