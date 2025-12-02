تشریح دلایل قاچاق معکوس دارو از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد افزود: دارو در کشور بر پایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود و این فاصله قیمتی سبب شده برخی اقلام دارویی از مسیرهای غیررسمی از کشور خارج شوند.

وی گفت: این روند علاوه بر ایجاد اختلال در عرضه داخل، هزینه‌های سنگینی به نظام سلامت تحمیل می‌کند و بازتأمین اقلام کمبوددار، فشار مضاعفی بر ذخایر استراتژیک وارد می‌سازد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو همچنین پیامدهای مالی قاچاق معکوس را قابل توجه دانست و تأکید کرد: جلوگیری از خروج غیرقانونی دارو، اقدامی ضروری برای مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی است.

به گفته وی، هزینه‌های ناشی از کمبودهای مصنوعی در نهایت مستقیماً بر بودجه سازمان غذا و دارو اثر می‌گذارد.

شهابی‌مجد با اشاره به عملکرد سامانه تیتک، بیان کرد: این سامانه مسیر دارو را از تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی می‌کند، اما پس از تحویل، امکان کنترل سازمان غذا و دارو محدود می‌شود.

وی، جعل نسخه و دریافت دارو توسط افراد غیرمرتبط را از عوامل بازکننده مسیر قاچاق دانست و بر ضرورت تقویت نظارت بر اصالت نسخه‌ها تأکید کرد.

شهابی‌مجد، راهکار اصلی تأمین به موقع همه داروها به ویژه ذخایر استراتژیک، شیرخشک و تجهیزات پزشکی را تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز، به ویژه ارز، و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد.