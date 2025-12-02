به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم حسینی، صبح سهشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس، از آماده شدن نسخه دوم «سند راهبردی سومین حرم اهلبیت (ع)» خبر داد و گفت: این سند با هدف ارتقای جایگاه فرهنگی، اجتماعی و زیارتی شیراز تدوین شده و به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان رسیده است.
وی با اشاره به نامگذاری شیراز بهعنوان «سومین حرم اهلبیت (ع)» از سوی رهبر معظم انقلاب ادامه داد: بر همین مبنا، یک برنامه جامع ۲۰ ساله در ۱۴ ساحت مختلف فرهنگی، اجتماعی و گردشگری توسط مرکز اسلامی جهان اسلام طراحی شده تا مسیر توسعه آینده شیراز با رویکرد هویتمحور دنبال شود.
رئیس شورای شهر شیراز افزود: این سند راهبردی با تأیید نماینده ولیفقیه در استان، استاندار فارس و تولیت آستان مقدس احمد بن موسی (ع) نهایی شده و نسخهای از آن برای بررسی و پشتیبانی بیشتر به محضر مراجع عظام تقلید تقدیم خواهد شد.
حسینی با تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاهها در اجرای این برنامه ملی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که پیشرفت مفاد سند در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان، بهویژه در جشنواره شهید رجایی، بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی مورد توجه قرار گیرد تا تحقق اهداف آن با سرعت و انسجام بیشتری پیگیری شود.
