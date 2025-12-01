به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر فارس پس از استماع گزارشهای ارائه شده، با اشاره به ابعاد گسترده آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر بیان کرد: آثار و تبعات این معضل هر جامعهای را رنج میدهد و گزارشهای ارائهشده در جلسات نیز نشاندهنده ضرورت توجه جدیتر به این موضوع است.
وی با تأکید بر ضرورت اقدامات عملی از سوی همه اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: نباید شرایطی ایجاد شود که حساسیتها و واکنشهای لازم نسبت به این موضوع کاهش یابد و جامعه به آن عادت کند، زیرا چنین روندی شایسته نیست و لازم است با احساس مسئولیت بیشتری به این مسئله پرداخته شود.
استاندار فارس با اشاره به ضرورت ارتقای مدیریت آسیبهای اجتماعی بیان کرد: اقدامات صورتگرفته در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیشتر جنبه سختافزاری داشته و در حالی که نیروی انتظامی و دستگاه قضائی وظایف خود را انجام میدهند، لازم است بخشهای فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مؤثرتر و پررنگتری ایفا کنند.
وی افزود: ترکیب شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با رویکردی حکیمانه طراحی شده و مجموعهای زنجیرهوار از دستگاهها را در بر میگیرد، اما چنانچه عملکردها بهصورت هماهنگ و پیوسته دنبال نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. امیری با تأکید بر در دستور کار قرار گرفتن اقدامات مشخص، کمّی و قابل ارزیابی و با اشاره به ضرورت تعریف شاخصهای روشن برای ارزیابی عملکرد دستگاهها گفت: هر دستگاه باید گزارش مختصر و مشخصی از اقدامات خود و میزان اثرگذاری آن ارائه کند تا بتوان نتایج را بهطور کمّی بررسی کرد.
نماینده عالی دولت در استان افزود: در حوزه بازپروری و ترک اعتیاد لازم است آموزشهای مهارتی و حرفهای جدی گرفته شود تا افراد پس از درمان بتوانند در بازار کار و شهرکهای صنعتی حضور مؤثر داشته باشند.
استاندار فارس همچنین کنترل کشت خشخاش، تأمین روشنایی محیطهای آسیبزا و تولید محتوای فرهنگی در حوزه پیشگیری را مهم دانست و گفت: فضای مجازی یکی از بسترهای آسیبپذیر است که باید بر آن نظارت شود و به ویژه باید با تولید محتوای مناسب، خانوادهها و بهویژه دانشآموزان را در برابر خطرات آن مصون کرد.
وی تشکیل کمیتهای برای تولید محتوای فرهنگی و اشتراکگذاری دادهها میان دستگاههای مسئول را از ضرورتهای اساسی دانست و تأکید کرد بودجههای اختصاصیافته در این حوزه باید بر پایه عملکرد واقعی و با رعایت ملاحظات شرعی هزینه شود.
استاندار فارس افزود لازم است در هر نشست برنامههای نو و کارآمد برای کاهش این معضل ارائه شود و خاطرنشان ساخت: همه ما در یک مسیر مشترک قرار داریم و چنانچه دامنه آسیبها گسترش یابد، همه خانوادهها در معرض تهدید خواهند بود؛ از این رو باید با احساس مسئولیت و جدیت بیشتر به وظایف عمل کرد.
