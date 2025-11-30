به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونان این ادارهکل و آئین معارفه مدیران جدید این دو مجموعه با اشاره به جایگاه جهانی حافظ و اهمیت حوزه فرهنگی مرتبط اظهار کرد: از مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی حافظیه انتظار میرود با ایجاد تعامل مؤثر با مراکز پژوهشی و فرهنگی کشور، زمینه شکلگیری انجمنهای تخصصی مرتبط با حافظ و مطالعات ادبی را فراهم کند تا از ظرفیتهای علمی و مالی این نهادها در توسعه فعالیتهای پژوهشی و تقویت زیرساختها بهره ببریم.
وی ادامه داد: پروژه باغموزه مشاهیر و موزه منطقهای استان فارس یکی از طرحهای مهم در حوزه میراث فرهنگی است و پیگیری، تکمیل و راهاندازی آن باید با جدیت ادامه یابد تا شیراز بتواند جایگاه خود را بهعنوان قطب فرهنگ و هنر ایران بهدرستی تثبیت کند.
مریدی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی، احیا و بهسازی منظری مجموعه زندیه را از اولویتهای مهم ادارهکل دانست و گفت: ارگ کریمخان، موزه پارس، حمام وکیل، دیوان خانه و آبانبارهای تاریخی از مهمترین هویتهای معماری شیراز هستند و مدیریت جدید مجموعه زندیه باید با برنامهریزی دقیق، وضعیت این بناها را برای ارائه هرچه بهتر به گردشگران ارتقا دهد.
وی با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی در پویایی مجموعههای تاریخی افزود: برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای منظم فرهنگی، هنری و آئینی در ارگ کریمخان و موزه پارس میتواند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی شیراز داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس همچنین خواستار بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین در ارائه خدمات به گردشگران شد و گفت راهاندازی سیستمهای هوشمند اطلاعرسانی، توسعه محتوای دیجیتال و ایجاد پایگاه دادههای علمی تخصصی درباره دوره زندیه از اقدامات ضروری است.
مریدی اظهار امیدواری کرد که با همکاری معاونتهای مختلف ادارهکل مسیر شکوفایی فرهنگی و ارتقای جایگاه این مجموعهها با جدیت و نگاه آیندهمحور دنبال شود.
لازم به ذکر است؛ در پایان این نشست، هاشم شایق بهعنوان مدیر مجموعه تاریخی- فرهنگی حافظیه و صدیقه اوجی بهعنوان مدیر مجموعه تاریخی و فرهنگی زندیه معرفی شدند.
نظر شما