به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه اشپیگل آلمان گزارش داد که حدود ۲۰ هزار فشنگ ارسالی به یکی از پادگان‌های ارتش این کشور به سرقت رفته است؛ واقعه‌ای که سؤالات زیادی را در خصوص نحوه تأمین امنیت محموله‌های نظامی در این کشور ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که محموله مذکور توسط یک شرکت حمل و نقل غیر نظامی ارسال شد و راننده این کامیون تصمیم گرفت شب را در یک هتل به سر برده و محموله را بدون هیچ محافظی در پارکینگ رها کند.

اشپیگل اضافه کرد که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، این سرقت یک عملیات عادی نبوده بلکه برای آن برنامه ریزی شده بود. به همین دلیل نگرانی‌ها در خصوص انتقال محموله به سرقت رفته به گروه‌های سازمان یافته و جنایتکار تشدید شده است.