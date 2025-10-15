  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۷

کمک ۵۰۰ میلیون دلاری آلمان به خرید تسلیحات برای اوکراین

کمک ۵۰۰ میلیون دلاری آلمان به خرید تسلیحات برای اوکراین

وزیر دفاع آلمان در سخنانی از اختصاص کمک ۵۰۰ میلیون دلاری برلین به خرید تسلیحات برای اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که این کشور در چارچوب طرح فهرست الزامات اولویت دار ناتو برای اوکراین، خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین را با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار تأمین مالی خواهد کرد.

وزیر دفاع آلمان در این باره ادامه داد: این بسته شامل سامانه‌های پدافند هوایی، سامانه‌های پاتریوت، رادارها، مهمات دقیق و موشک‌ها خواهد بود.

به گزارش الجزیره، بوریس پیستوریوس، گفت: ما از ارتش اوکراین حمایت خواهیم کرد و برلین برای تقویت صنایع نظامی با اوکراین همکاری خواهد کرد. قصد داریم جت‌های جنگنده را در پایگاه نظامی لهستان در مالبورک مستقر کنیم تا از جناح شرقی ناتو محافظت کنیم.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به‌تازگی مدعی شد که با تامین مالی اروپاییان برای خرید تسلیحات آمریکایی، اوکراین همچنان قادر به دستیابی به اهداف قلمرویی خود است.

کد خبر 6623558

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها