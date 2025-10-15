کمک ۵۰۰ میلیون دلاری آلمان به خرید تسلیحات برای اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که این کشور در چارچوب طرح فهرست الزامات اولویت دار ناتو برای اوکراین، خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین را با مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار تأمین مالی خواهد کرد.
وزیر دفاع آلمان در این باره ادامه داد: این بسته شامل سامانههای پدافند هوایی، سامانههای پاتریوت، رادارها، مهمات دقیق و موشکها خواهد بود.
به گزارش الجزیره، بوریس پیستوریوس، گفت: ما از ارتش اوکراین حمایت خواهیم کرد و برلین برای تقویت صنایع نظامی با اوکراین همکاری خواهد کرد. قصد داریم جتهای جنگنده را در پایگاه نظامی لهستان در مالبورک مستقر کنیم تا از جناح شرقی ناتو محافظت کنیم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بهتازگی مدعی شد که با تامین مالی اروپاییان برای خرید تسلیحات آمریکایی، اوکراین همچنان قادر به دستیابی به اهداف قلمرویی خود است.
