نیروهای آلمانی مستقیماً در «کار کثیف» مشارکت داشتند

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: روزنامه «تهران تایمز» با انتشار گزارشی افشاگرانه از دخالت نظامی آلمان در جریان تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران نوشت: در ماه ژوئن (خرداد)، آلمان یکی از معدود کشورهایی بود که از حملات رژیم صهیونیستی به اماکن غیرنظامی، هسته‌ای و نظامی ایران حمایت کرد و به جرأت می‌توان گفت که در میان این کشورها، بلندترین صدا را داشت. صدراعظم آلمان در جریان این درگیری گفت رژیم صهیونیستی مشغول به انجام رساندن «کار کثیف» غربی هاست؛ ادعایی که نه تنها خشم مردم ایران، بلکه خشم ملت آلمان را نیز برانگیخت.

فریدریش مرتس همچنین اعلام کرد که از قبل، از حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی اطلاع داشته و افزود که تل آویو چاره ای جز حمله به ایران نداشته است، چرا که اسرائیل «حق دفاع از خود» را دارد. رژیم صهیونیستی با این ادعا که حملاتش به منظور جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران انجام می شود به خاک ایران تجاوز کرد و بیش از از ۱۰۰۰ ایرانی را به قتل رساند.

با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ گاه شواهدی مبنی بر حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای پیدا نکرده است؛ واقعیتی که مدیر کل این نهاد نظارتی سازمان ملل، رافائل گروسی، هفته گذشته بار دیگر بر آن تأکید کرد. تصمیم رژیم صهیونیستی برای آغاز یک جنگ تمام عیار علیه ایران، منطقه را تا آستانه جنگی خانمان سوز برد که در صورتی که مهار نمی شد، نه تنها برای غرب آسیا، بلکه برای جهان غرب نیز پیامدهای درازمدتی در پی داشت. آلمان در زمان حمایت از حملات رژیم صهیونیستی به خوبی از این خطرات آگاه بود.

اطلاعات جدیدی که روزنامه تهران تایمز به دست آورده، نشان می‌دهد که حمایت آلمان از رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه، فراتر از اظهارات سیاسی و دیپلماتیک بوده است. برلین در واقع با اعزام نیرو به سرزمین‌های اشغالی، نقش فعالی در کمک به رژیم صهیونیستی برای دستیابی به اهداف جنگی‌اش ایفا کرد.

بر اساس گفته های یکی از افسران ارتش رژیم صهیونیستی که با ایران همکاری اطلاعاتی دارد، یک گروه از نیروهای نظامی آلمان در طول جنگ ۱۲ روزه به درخواست رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی مستقر شدند. آنان تحت توافقی که رژیم صهیونیستی را ملزم به پنهان کردن دخالت آلمان در جنگ می کرد، در عملیات‌های نظامی مشارکت داشتند. این توافق به صورت محرمانه بین فرماندهان صهیونیست و آلمانی منقعد شد، اما حالا ایرانیان به محتوای آن دست یافته اند.

این دومین باری است که آلمان به متجاوزین ایران می پیوندند. در جریان دفاع مقدس ۸ ساله، آلمان به صدام سلاح ای شیمیایی داد که علیه ایرانیان استفاده کند.

برآورد ارتش رژیم صهیونیستی این مساله بوده است که با برطرف کردن انگیزه های مالی مشکلی از نظر حضور آلمانی ها تا پایان جنگ وجود نداشته باشد اما با جدی تر شدن جنگ و ضربات ایران به برخی مراکز نظامی و حساس، رژیم صهیونیستی نیروهای آلمانی حاضر به مشارکت بیشتر نشده و بلافاصله از جنگ ۱۲ روزه سرزمین های اشغالی را ترک کرده اند. برآورد صهیونیستها این است که علی رغم رضایت آنها از نحوه مشارکت فرانسه در جنگ اخیر اما آلمانی ها به مفاد توافق عمل نکرده اند.

معلوم نیست که آیا پارلمان آلمان این اعزام نیرو به سرزمین های اشغالی را در خلال جنگ تأیید کرده است یا خیر. قانون اساسی آلمان به دولت آن اجازه نمی دهد که بدون دریافت موافقت اعضای پارلمان به یک جنگ خارجی نیرو بفرستد. این قوانین پس از جنگ جهانی دوم و به منظور جلوگیری از استفاده خودسرانه دولت از نیروهای نظامی طراحی شد.

تهران تایمز مطلع شده که اسامی افراد آلمانی حاضر در این جنگ، نوع همکاری و مستندات آن در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی با آنچه رسانه‌های عبری زبان «بحران جاسوسی» می‌نامند، دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس گزارشی از سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شین بت)، پرونده‌های جاسوسی در اراضی اشغالی در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۴۰۰ درصد افزایش یافت. انتظار می‌رود این رقم در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیشتر نیز شده باشد.

تعدادی صهیونیست در ماه‌های اخیر به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند که رژیم صهیونیستی تقریباً همه آنان را به ایران مرتبط می‌داند. وزیر اطلاعات ایران، اسماعیل خطیب، اعلام کرده است که تعداد زیادی از صهیونیستها یا برای پول یا به دلیل نفرت از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با ایران همکاری می‌کنند.