به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، موج تازهای از تبلیغات غیرواقعی و فریبنده در فضای مجازی و برخی مراکز فاقد مجوز مشاهده شده است؛ تبلیغاتی که در آن افراد فاقد صلاحیت حرفهای با عنوانهای جعلی یا مبهم، مدعی «درمان اوتیسم در یک یا پنج جلسه» یا «بهبود آسیبهای مغزی و مشکلات حرکتی کودکان تنها در یک جلسه» میشوند.
این ادعاها نه تنها هیچ پایه و اساس علمی ندارند، بلکه میتوانند سلامت کودکان و آرامش خانوادهها را بهطور جدی به خطر بیاندازند.
میثم محمدی رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، نسبت به گسترش این پدیده هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری خانوادهها تأکید کرد و گفت: چنین ادعاهایی آشکارا با اصول علمی، شواهد معتبر و ماهیت فرایند توانبخشی در تضاد است. کاردرمانی یک فرایند تخصصی، تدریجی و مبتنی بر مداخلههای علمی و ارزیابیهای متعدد است و هیچ بیماری، اختلال رشدی یا آسیب عصبی با جلسات محدود و چندساعته قابل درمان قطعی نیست.
وی افزود: افرادی که اینگونه وعدههای غیرواقعی ارائه میدهند، نه تنها فاقد صلاحیت حرفهای هستند، بلکه با سوءاستفاده از نگرانی خانوادهها و آسیبپذیری کودکان، خسارتهای عمیق و گاه جبرانناپذیری ایجاد میکنند.
رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران تاکید کرد: مجموعهای از گزارشها و مستندات درباره فعالیت این افراد به مراجع نظارتی و قانونی ارسال شده و روند رسیدگی با قاطعیت ادامه دارد.
به گفته محمدی، پرونده تخلفات این افراد تحت بررسی دقیق است و اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی در حال اجراست. انجمن علمی کاردرمانی ایران هیچگونه مسامحهای در برابر چنین تخلفاتی نخواهد داشت.
وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی انجمن علمی کاردرمانی ایران، افزود: ما وظیفه داریم از خانوادهها، کودکان و اعتبار حرفه کاردرمانی در کشور حفاظت کنیم. برخورد با این افراد نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای سلامت جامعه است. نتایج این پیگیریها و اقدامات قانونی لازم، پس از طی مراحل اداری، به اطلاع عموم خواهد رسید.
محمدی با توصیه به خانوادهها مبنی بر اینکه به صلاحیت حرفهای ارائهدهندگان خدمات توجه کنند، گفت: انجمن علمی کاردرمانی ایران از خانوادهها درخواست کرده است که پیش از دریافت هرگونه خدمات توانبخشی، اطمینان لازم را حاصل کنند.
وی در تشریح نکات لازم برای اطمینان از خدمات علمی و استاندارد کاردرمانی، افزود: بررسی مجوز معتبر مرکز یا فرد ارائه دهنده خدمت، توجه به شماره نظام پزشکی یا نظام علمی معتبر، پرهیز از اعتماد به وعدههای «درمان سریع»، «درمان قطعی» یا «معجزهدرمانی»، مشورت با متخصصان شناخته شده و مراکز رسمی، میتواند برای خانوادهها مهم باشد.
محمدی از خانوادهها درخواست کرد هرگونه ادعای غیرعلمی و تخلف احتمالی را به انجمن یا مراجع قانونی گزارش دهند.
وی در پایان تأکید کرد: کاردرمانی علمی، اخلاقی و مبتنی بر شواهد، ستون اصلی پیشرفت کودکان و بیماران در مسیر توانبخشی است. هیچ درمان واقعی در یک جلسه اتفاق نمیافتد و هیچ تغییر پایدار بدون روند تخصصی و اصولی حاصل نمیشود. از خانوادهها میخواهیم هوشیار باشند و با انتخاب آگاهانه، اجازه سوءاستفاده به افراد غیرمسئول ندهند.
رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران افزود: همچنان پیگیر برخورد قانونی با افراد متخلف بوده و نتایج آن در آینده نزدیک اطلاعرسانی خواهد شد.
