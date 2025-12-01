به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ که سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه قانونگذاری مجلس، گفت: مهمترین وظیفه مجلس تصویب قوانینی کارآمد و رفع کننده موانع کشور است.
وی در ادامه از تنقیح قوانین بهعنوان یکی از محورهای اصلی مجلس دوازدهم یادکرد و افزود: بیش از ۱۲ هزار قانون مصوب وجود دارد که بسیاری از آنها دیگر کارآمد نیستند لذا هدف، کاهش و تجمیع قوانین به حدود چهار هزار قانون کاربردی با استفاده از هوش مصنوعی است.
نماینده مردم غرب استان البرز وظیفه دوم مجلس را نظارت دانست و بیان کرد: هفتهای یک روز برای نظارت بر دستگاههای اجرایی و مطالبه گری از وزرا تعیینشده است.
حدادی در تشریح پیگیریهای حوزه انتخابیه، در بخش درمان به مشکلات کمبود پزشک متخصص، تأمین آمبولانس و روند توسعه بیمارستانها اشاره کرد و گفت: با وزیر بهداشت توافق شده متخصصان مستقیماً به بیمارستانهای امام جعفر صادق (ع) و امام حسن مجتبی (ع) اعزام شوند.
وی از نهایی شدن صدور جواز بیمارستان مهستان و آغاز عملیات اجرایی آن در آینده خبر داد و درباره بیمارستان تأمین اجتماعی، افزود: باوجود کلنگ زنی در دولت گذشته، پروژه متوقف شد و فردا وزیر تعاون برای پاسخگویی درباره علت توقف به کمیسیون میآید.
نماینده مردم شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فاضلاب شهر هشتگرد، گفت: اعتبار ملی این پروژه تخصیصیافته و باید جذب شود.
حدادی همچنین تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به مهستان را از اقدامات انجامشده دانست و گفت: تصفیهخانه مهستان با ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اتمام رسیده و آماده بهرهبرداری است.
وی در خاتمه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان البرز، تأکید کرد: برای تحقق برنامه هفتم توسعه و اجرای اسناد راهبردی کشور، نیازمند کار جهادی و روحیه بسیجی هستیم لذا از همه مدیران شهرستان میخواهم با همافزایی، سرعت بخشیدن به پروژههای نیمهتمام و پیگیری مستمر مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند.
