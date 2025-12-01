  1. استانها
  2. البرز
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

حدادی: تنقیح قوانین با هوش مصنوعی انجام می‌شود

حدادی: تنقیح قوانین با هوش مصنوعی انجام می‌شود

ساوجبلاغ-نماینده مردم البرز گفت: بیش از ۱۲ هزار قانون مصوب وجود دارد که بسیاری از آن‌ها دیگر کارآمد نیستند لذا هدف، کاهش قوانین به حدود چهار هزار قانون کاربردی با استفاده از هوش مصنوعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ که سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اشاره به جایگاه قانون‌گذاری مجلس، گفت: مهم‌ترین وظیفه مجلس تصویب قوانینی کارآمد و رفع کننده موانع کشور است.

وی در ادامه از تنقیح قوانین به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مجلس دوازدهم یادکرد و افزود: بیش از ۱۲ هزار قانون مصوب وجود دارد که بسیاری از آن‌ها دیگر کارآمد نیستند لذا هدف، کاهش و تجمیع قوانین به حدود چهار هزار قانون کاربردی با استفاده از هوش مصنوعی است.

نماینده مردم غرب استان البرز وظیفه دوم مجلس را نظارت دانست و بیان کرد: هفته‌ای یک روز برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و مطالبه گری از وزرا تعیین‌شده است.

حدادی در تشریح پیگیری‌های حوزه انتخابیه، در بخش درمان به مشکلات کمبود پزشک متخصص، تأمین آمبولانس و روند توسعه بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: با وزیر بهداشت توافق شده متخصصان مستقیماً به بیمارستان‌های امام جعفر صادق (ع) و امام حسن مجتبی (ع) اعزام شوند.

وی از نهایی شدن صدور جواز بیمارستان مهستان و آغاز عملیات اجرایی آن در آینده خبر داد و درباره بیمارستان تأمین اجتماعی، افزود: باوجود کلنگ زنی در دولت گذشته، پروژه متوقف شد و فردا وزیر تعاون برای پاسخ‌گویی درباره علت توقف به کمیسیون می‌آید.

نماینده مردم شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات فاضلاب شهر هشتگرد، گفت: اعتبار ملی این پروژه تخصیص‌یافته و باید جذب شود.

حدادی همچنین تکمیل پروژه انتقال آب از سد طالقان به مهستان را از اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: تصفیه‌خانه مهستان با ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به اتمام رسیده و آماده بهره‌برداری است.

وی در خاتمه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان البرز، تأکید کرد: برای تحقق برنامه هفتم توسعه و اجرای اسناد راهبردی کشور، نیازمند کار جهادی و روحیه بسیجی هستیم لذا از همه مدیران شهرستان می‌خواهم با هم‌افزایی، سرعت بخشیدن به پروژه‌های نیمه‌تمام و پیگیری مستمر مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند.

کد خبر 6674712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها