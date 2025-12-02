به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اهمیت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیمسازی، گفت: انتظار داشتیم در ساختار جدید شورا، حضور افراد حقیقی توانمند و اندیشمندان حوزههای مختلف بیشتر دیده شود تا نگاه کارشناسی بهصورت پررنگتری در تصمیمگیریها جریان یابد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته بخشهای ستادی دستگاهها بیش از اندازه بزرگ شدند و در مقابل صفهای اجرایی تضعیف شدند؛ این روند موجب شده در شوراها نیز وزن اشخاص حقوقی افزایش یابد و میدان عمل برای متخصصان و فرهیختگان جامعه محدودتر شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس با تأکید بر ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ و جایگاه صنایعدستی و گردشگری در ساختار شورای فرهنگ عمومی افزود: پیوند حوزه فرهنگ با اقتصاد، بهویژه در زیرمجموعه میراثفرهنگی و گردشگری، باید بهصورت واقعی دیده شود. نبود برخی دستگاههای مرتبط در ساختار فعلی، این تناسب را مخدوش کرده است.
مریدی در پایان ابراز امیدواری کرد کمیتههای شورا بهگونهای طراحی شوند که امکان بهرهگیری گستردهتر از افراد حقیقی متخصص فراهم شود و حرکت شورا از سطح پیشنهاد دهی به سطح تصمیمسازی مؤثر ارتقا یابد.
