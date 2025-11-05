مریدی: گردشگری، موتور محرکه آینده شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی، عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران یکی از اهداف خود را معرفی فضای صنعت، اشتغال و کارآفرینی با کمک رسانه و ایجاد ارتباط قلبی با مردم دانست و گفت: اگر نتوانیم صنعت گردشگری را معرفی کنیم، کار خاصی شکل نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: میراث فرهنگی فارس دارای ۳۲۲۳ اثر ثبت شده است اما اگر این صنعت به نمایش در نیاید، امکان رشد آن بسیار کم خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی فارس با اشاره به وضعیت اقتصاد استان، تنها راه نجات را صنعت گردشگری دانست و تصریح کرد: همه می‌دانیم که فارس دیگر قابلیت کشاورزی ندارد، لذا تنها راهی که برای پیشرفت شیراز پیش رو داریم، صنعت گردشگری است.