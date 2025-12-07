  1. استانها
کاروانسرای تاریخی «کنار سیاه» فیروزآباد تملک شد

شیراز- سرپرست اداره حقوقی واملاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از تملک رسمی کاروانسرای تاریخی «کنار سیاه» در شهرستان فیروزآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش اسدی در خصوص تملک کاروانسرای فیروزآباد گفت: این اثر ارزشمند که پیش‌تر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود، اکنون پس از فرایندی حقوقی طولانی، به مالکیت این وزارتخانه درآمده و راه برای مرمت و بهره‌برداری گردشگری آن هموار شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر حقوقی و همکاری‌های بین‌دستگاهی موفق به انتقال سند مالکیت کاروانسرای کنار سیاه به نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شدیم.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به پیشینه این بنا افزود: این کاروانسرا که در سال ۱۳۸۸ به شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت، دارای عرصه، اعیان و حریم به مساحت کلی ۲۶ هزار مترمربع است. پیش از این، سند آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت که با انتقال آن، شاهد تحولی بزرگ در حفاظت از این اثر خواهیم بود.

اسدی برنامه‌های آینده برای این مجموعه را تشریح کرد و گفت: در گام بعدی، با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری و تفریحی استاندارد، نسبت به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی متعهد اقدام خواهیم کرد. این کاروانسرا پس از مرمت تخصصی و بازسازی پایه، به یکی از قطب‌های جذب توریست در منطقه جنوب فارس تبدیل خواهد شد.

سرپرست اداره حقوقی واملاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان ارزش این اقدام را نه تنها در تملک یک ملک، بلکه در تعهد به حفظ هویت تاریخی دانست و تصریح کرد: با تملک این آثار، از فرسودگی و تخریب آن‌ها جلوگیری کرده و زمینه را برای احیا و معرفی معماری گذشته به نسل‌های آینده فراهم می‌سازیم.

