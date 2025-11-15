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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

مریدی: سعدیه شیراز باید به مرکز رویدادهای فاخر فرهنگی کشور تبدیل شود

مریدی: سعدیه شیراز باید به مرکز رویدادهای فاخر فرهنگی کشور تبدیل شود

شیراز_ مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به جایگاه والای سعدیه در میراث معنوی و فرهنگی ایران، بر ضرورت ایجاد مدیریت متمرکز و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی این مجموعه تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد مریدی، صبح شنبه در جلسه شورای معاونین این اداره‌کل که با هدف معرفی مدیر جدید مجموعه سعدیه برگزار شد، گفت: سعدیه نه‌تنها آرامگاه یکی از بزرگ‌ترین شاعران و حکیمان ایران‌زمین، بلکه نماد هویت فرهنگی و انسانی ملت ایران است. ما باید این مجموعه را به یکی از مراکز اصلی برگزاری رویدادهای فاخر فرهنگی کشور و محل ارتباط معنوی دوستداران شیخ اجل در سراسر جهان تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر لزوم سامان‌دهی و احیای منظر تاریخی مجموعه سعدیه افزود: مدیریت متمرکز این مجموعه باید با رویکرد علمی و فرهنگی عمل کند تا علاوه بر حفاظت از بنا، زمینه توسعه گردشگری فرهنگی، تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و پژوهشگران فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس همچنین از برنامه اداره‌کل برای ایجاد پایگاه داده‌های تخصصی سعدی‌شناسی خبر داد و افزود: هدف ما این است که سعدیه به مرکزی برای تولید دانش، فرهنگ و هنر تبدیل شود و در سطح ملی و جهانی بدرخشد.

کد مطلب 6656407

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