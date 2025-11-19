بهزاد مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهمیت دیپلماسی فرهنگی گفت: در راستای تعاملات برای دیپلماسی فرهنگی ما نیازمند تعاملات هستیم زیرا اگر قرار است در آن سوی دنیا ایران‌هراسی ایجاد کنند، ما به اندازه‌ای در ایران و فارس داشته‌های ارزشمند داریم که به راحتی می‌توانیم این تعاملاتمان را به رخ بکشیم و بگوییم که ما سر صلح و دوستی با همه جهانیان داریم.

وی ادامه داد: ایران قابل هضم نیست و نباید با نگاه هراس‌انگیز به کشورمان توجه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با تأکید بر غنای فرهنگی ایران، به میراث ماندگار بزرگان اشاره کرد و افزود: مگر می‌شود جایی که سعدی بزرگ از در دوستی گفت «بنی آدم اعضای یک‌پیکرند» یا حافظ شیرازی که فرمود «فلک را سقف بگشای و طرح نو دراندازیم» مگر می‌شود احمدبن‌موسی (ع)، روزبهان، ملاصدرا و زیبایی‌های دیگری را داشت و کسی را نسبت به ایران بدبین کرد؟ این شدنی نیست.

مریدی گفت: تعاملات فرهنگی و دیپلماسی عمومی با قدرت ادامه خواهد داشت.

ایران‌شناسان بهترین سفیران ایرانند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تصریح کرد: حضور ایران‌شناسان به عنوان سفرای فرهنگی بسیار تأثیرگذار است، چرا که هم زبان را خوب می‌دانند و هم تمدن، تاریخ و دین ما را. بنابراین واژه واژه که از زبان این بزرگان گسترش داده شود، طبعاً می‌تواند تحسین شگرفی در حضور بسیاری از علاقه‌مندان به ایران و به فارس و شیراز داشته باشد.