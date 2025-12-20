طالبان خواستار گسترش روابط اقتصادی با منطقه و جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، ملأ عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی دولت سرپرست افغانستان در نشستی با تجار بلخ، از کشورهای منطقه و جهان خواست تا به جای تحریم و فشار، روابط اقتصادی خود را با کابل گسترش دهند.

وی گفت: افغانستان آباد و مقتدر در منطقه به زیان دیگر کشورها نیست، بلکه به رفاه و تقویت سایر کشورها کمک می‌کند.

این مقام حکومت سرپرست افغانستان گفت: کابل در حوزه مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تعامل فراگیر اقتصادی و سیاسی باور دارد، مشروط بر آن‌که احترام متقابل رعایت شود.

ملابرادر به روابط مثبت حکومت طالبان با بخش خصوصی افغانستان اشاره کرد و افزود: زمینهٔ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در افغانستان مساعد است و هر کسی می‌تواند از این فرصت استفاده کند.

کشورهای مختلف، برگزاری انتخابات و حکومت فراگیر در افغانستان را پیش شرط گسترش روابط با حکومت طالبان در این کشور اعلام کرده اند.