۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

طالبان خواستار گسترش روابط اقتصادی با منطقه و جهان شد

یکی از رهبران ارشد دولت سرپرست افغانستان گفت: کشورهای جهان به جای تحریم و فشار، روابط اقتصادی با کابل را گسترش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پژواک افغانستان، ملأ عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی دولت سرپرست افغانستان در نشستی با تجار بلخ، از کشورهای منطقه و جهان خواست تا به جای تحریم و فشار، روابط اقتصادی خود را با کابل گسترش دهند.

وی گفت: افغانستان آباد و مقتدر در منطقه به زیان دیگر کشورها نیست، بلکه به رفاه و تقویت سایر کشورها کمک می‌کند.

این مقام حکومت سرپرست افغانستان گفت: کابل در حوزه مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به تعامل فراگیر اقتصادی و سیاسی باور دارد، مشروط بر آن‌که احترام متقابل رعایت شود.

ملابرادر به روابط مثبت حکومت طالبان با بخش خصوصی افغانستان اشاره کرد و افزود: زمینهٔ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در افغانستان مساعد است و هر کسی می‌تواند از این فرصت استفاده کند.

کشورهای مختلف، برگزاری انتخابات و حکومت فراگیر در افغانستان را پیش شرط گسترش روابط با حکومت طالبان در این کشور اعلام کرده اند.

